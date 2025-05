Flamengo acerta venda do argentino Alcaraz ao Everton, da Inglaterra

Vale lembrar que o clube inglês tinha até o dia 31 de maio para sinalizar a intenção de adquirir o passe do atleta. Nos últimos dias, a direção decidiu negociar diretamente com o argentino antes de comunicar ao Rubro-Negro. Nesse sentido, ambas as partes devem assinar o acordo nos próximos dias.

O Everton, da Inglaterra, optou por utilizar a cláusula de opção de compra do meio-campista Alcaraz, do Flamengo. Assim, a negociação se encaminhou para os termos do empréstimo inicial, por 15 milhões de euros (pouco mais de R$ 96 milhões na cotação atual), assim como a possibilidade de mais 3 milhões em bônus. A informação é do portal “ge”.

Com a camisa do Everton, Alcaraz disputou 17 jogos e foi titular em sete. De acordo com o contrato, para a obrigatoriedade de compra, o atleta necessitava iniciar nove partidas da Premier League. Como isso não aconteceu, coube ao próprio clube decidir se ficaria em definitivo com o meia.

Dessa forma, o argentino é o reforço mais caro da história do Flamengo: 20 milhões de dólares (R$ 110 milhões na cotação de 28 de agosto de 2024, data do anúncio da contratação). No futebol brasileiro, esteve em campo em 19 partidas oficiais, com três gols e duas assistências.

No Rubro-Negro, após conversa com o técnico Filipe Luís, o meio campista entendeu que não era uma das prioridades no elenco e não teria espaço no time titular.