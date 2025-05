Filipe Luís alerta após sufoco do Flamengo: “Não tem jogo fácil na Libertadores”

“Aprendizado que não tem jogo fácil na Libertadores. Todos estão no topo das ligas ou são campeões nacionais. Isso mostra como é difícil vencer”, afirmou Filipe Luís na coletiva. O treinador também destacou que ainda há muito a evoluir até a próxima fase: “Até as oitavas ainda falta muito tempo. Cada jogo tem uma história diferente. Até lá, temos muito a percorrer.”

O Flamengo venceu o Deportivo Táchira por 1 a 0 no Maracanã , nesta quarta-feira (28), e garantiu vaga nas oitavas de final da Libertadores. Apesar da vitória, o time de Filipe Luís passou sufoco diante do lanterna do grupo e terminou a fase em segundo lugar, atrás da LDU. Após a partida, o treinador fez questão de destacar a dificuldade da competição e valorizou o avanço rubro-negro.

Sobre o desempenho diante do Táchira, Filipe elogiou a organização defensiva do adversário:

“É uma forma de defender que causa dificuldade a todos os times do mundo. Linha de cinco, seis, sete, às vezes dez na área. O Manchester City teve dificuldade contra o Crystal Palace. Temos que encontrar soluções para dar aos jogadores as chances de jogar. No final, o objetivo era ganhar, e conseguimos.”

Com 11 pontos, o Flamengo empatou com LDU e Central Córdoba, mas ficou atrás no saldo de gols. O time flertou com a eliminação até os 20 do segundo tempo, quando Léo Pereira marcou o gol da vitória. No último lance, Agustín Rossi salvou a classificação com uma defesa espetacular.

Agora, o Flamengo espera o sorteio da Conmebol, que será realizado na segunda-feira (2). Entre os possíveis adversários estão Palmeiras, River Plate, São Paulo, Internacional e Racing.