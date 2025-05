Fagner vê lições para aproveitar com eliminação na Sul-Americana

Eliminado da Sul-Americana, o Cruzeiro não tinha muitos motivos para correr na última rodada. Dessa forma, empatou sem gols com o Unión Santa Fé, da Argentina, nesta quarta-feira (28), no Mineirão, e se despediu da competição, assim como os argentinos. Contudo, apesar da eliminação, o lateral-direito Fagner vê lições para aproveitar no restante da temporada.

“Foi um jogo diferente. Poderíamos ter mais frieza no último terço do campo, mas pecamos no último passe. Ficamos chateados por não vencer, mas agora temos que descansar porque temos um jogo importante no fim de semana. Temos que tirar lições da Sul-Americana. Não fomos bem e que um clube da grandeza do Cruzeiro tinha que estar na próxima fase, mas infelizmente não conseguimos. Começamos mal e não deu tempo de reagir”, disse o lateral.