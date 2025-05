Fabinho Soldado diz ir atrás de reforços pontuais e nega ofertas por Yuri Alberto

Diretor do Corinthians disse ainda que vai conversar com nova gestão para planejar nova janela de transferência / Crédito: Jogada 10

O Corinthians vive um momento conturbado neste momento da temporada. Afinal, apenas nesta semana, a equipe foi eliminada da Copa Sul-Americana e a instituição viu Augusto Melo ser destituído do cargo. Contudo, de acordo com o diretor de futebol do clube, Fabinho Soldado, não existe uma cobrança extremamente forte para uma reação rápida

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Sobre o futuro, estamos focados em continuar o trabalho. Nesta semana vamos alinhar a ideia com a nova direção, passar o que está acontecendo e decisões do departamento de futebol, para o Corinthians continuar forte nas duas competições”, disse Fabinho Soldado, Em entrevista concedida na zona mista do estádio em Buenos Aires, após o jogo contra o Huracán. O diretor também negou ir ao mercado desesperado por reforços, mas vai atrás de contratações pontuais. Ainda nesta semana, Fabinho deve conversar com Osmar Stabile, presidente interino que assumiu após o impeachment de Augusto Melo, para definir o planejamento. “Em todas as janelas, vou para a minha terceira, aconteceram as contratações pontuais no momento certo. Precisamos alinhar com a nova direção o que estão pensando, mostrar para eles o que está sendo feito para que esse alinhamento possa ser bem dirigido para a gente comece a fazer ações que precisamos fazer”, completou. Fabinho Soldado nega ofertas por Yuri Alberto Contudo, nesta janela, o Corinthians teme perder um de seus principais ativos: Yuri Alberto. Afinal, o centroavante é algo do mercado europeu, principalmente da Inglaterra. Mas Fabinho Soldado garantiu que ainda não recebeu nenhuma oferta pelo artilheiro.