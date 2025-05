Ex-Santos deixa o Auxerre, da França, e assina com campeão russo

“Estou muito feliz por assinar com o Krasnodar. É um grande clube com uma infraestrutura soberba. Tenho a certeza que faremos um ótimo trabalho juntos. Estou pronto para dar tudo de mim para que a equipe possa continuar a alcançar os seus objetivos”, afirmou Jubal em suas primeiras palavras com a camisa do time russo.

O zagueiro brasileiro Jubal Júnior, de 31 anos, é o novo reforço do FC Krasnodar, atual campeão da Premier League Russa. O defensor chega após uma temporada de destaque no Auxerre, onde marcou seis gols em 30 partidas na Ligue 1 2024/25, consolidando-se como um dos principais zagueiros do campeonato francês.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

LEIA MAIS: Milan anuncia saída de Sérgio Conceição e já tem substituto definido

Revelado pelo Vila Nova e com passagem pelo Santos, Jubal construiu sólida carreira na Europa. Além do Auxerre, defendeu clubes portugueses como Arouca, Vitória de Guimarães, Boavista e Vitória de Setúbal. No Auxerre, tornou-se capitão e peça fundamental na conquista da Ligue 2 em 2023/24, que garantiu o retorno do clube à elite do futebol francês.

Após cinco temporadas no Auxerre, Jubal despede-se do clube francês com um total de 180 jogos e 20 gols marcados. Durante esse período, consolidou-se como uma das principais referências do time, contribuindo significativamente para o desempenho da equipe.

A chegada de Jubal reforça a defesa dos “Byki” (Os Touros), que buscam manter o alto nível competitivo e consolidar-se como potência no futebol russo.