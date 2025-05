Ex de zagueiro do Flamengo assume sobrenome de Militão pouco tempo antes do casamento

Tainá Castro irá sacramentar união com zagueiro do Real Madrid em cerimônia que ocorrerá no dia 18 de julho, em São Paulo / Crédito: Jogada 10

Tainá Castro, ex-esposa de Léo Pereira, decidiu assumir o sobrenome de Militão, defensor do Real Madrid e seu atual companheiro. A mudança promoveu impacto entre os seus seguidores nas redes sociais, já que ela alterou o nome em seu perfil no Instagram. Os dois já firmaram uma união estável há pouco mais de um ano e passam pela contagem regressiva para sacramentar a união do casal. Isso porque eles vão se casar em uma cerimônia que ocorrerá no dia 18 de julho, em São Paulo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A influenciadora chegou ao Brasil para concluir os últimos ajustes do evento, que a princípio priorizará a discrição. Tainá precisou se dividir entre sua rotina em Madri, onde mora com Militão, e no Rio, onde vivem seus filhos na casa de Léo Pereira. Em um primeiro momento, o defensor do Real Madrid e a influenciadora optaram por realizar o casamento na cidade de Sertãozinho, onde Militão nasceu. Afinal, a maior parte da sua família ainda reside no local. Contudo, os noivos preferiram modificar a localidade do casamento poucos meses antes da cerimônia por uma questão de logística. Tainá terá um encontro com suas cerimonialistas, nesta sexta-feira (30) para definir os últimos detalhes. Ao mesmo tempo, Tainá também fica em seu âmbito profissional. Isso porque ela vem investindo em uma carreira digital. Há pouco tempo, teve sua primeira participação no Festival de Cannes, na França.

A influenciadora também esteve presente no grande prêmio de Mônaco, da Fórmula 1, e na Semana de Moda de Paris. Com isso, ela deu início a um movimento parecido ao que Bruna Biancardi fez no começo do seu relacionamento com Neymar. Éder Militão se recupera de lesão Éder Militão está próximo de voltar aos gramados. O zagueiro se recupera do rompimento do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito, que ocorreu em novembro do ano passado.