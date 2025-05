Ex-Botafogo, Artur Jorge recebe título de Cidadão Honorário do Rio

Ex-técnico do Botafogo, Artur Jorge está de férias no Rio de Janeiro. Após ser flagrado passeando no Leblon e encontrar os seus ex-comandados do Glorioso, o treinador português do Al-Rayyan, do Qatar, recebeu, nesta quinta-feira (29), o título de Cidadão Honorário da Cidade do Rio de Janeiro. A cerimônia foi realizada na Câmara Municipal da capital fluminense e contou com a presença de alguns torcedores botafoguenses

Laureado pela casa parlamentar do Rio de Janeiro, Artur Jorge conquistou a Copa Libertadores e o Brasileirão pelo Botafogo, no mesmo ano, façanha que somente o Santos de Pelé e o Flamengo de Jorge Jesus conseguiram. O comandante bracarense ficou no clube da Estrela Solitária de abril a dezembro de 2024.