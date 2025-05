Esposa de jogador acusa Tainá Militão, noiva de Éder Militão, de plágio

Influencer afirma que Tainá reproduziu vídeo com estrutura semelhante ao seu e bloqueou seguidoras que comentaram sobre a cópia / Crédito: Jogada 10

A influencer Adriana Müller, esposa do jogador Lincoln Henrique, se manifestou publicamente acusando Tainá Militão, esposa do zagueiro Éder Militão, de ter realizado um suposto “plágio fashion” ao publicar um vídeo com conteúdo, estrutura e até mesmo ordem de falas semelhantes ao que Adriana havia produzido anteriormente, sobre o viral do momento: o Labubu. Dessa forma, segundo Adriana, além das semelhanças no material, Tainá teria bloqueado seguidoras que fizeram comentários apontando a possível inspiração excessiva.

Quando eu criei o vídeo do Labubu, postei em tudo, pois ele recém tinha viralizado no Brasil e eu quis aproveitar o gancho, afinal falo sobre moda. Fiz pesquisas, fui até as lojas oficiais comprar os Labubus, tentei ficar o máximo por dentro da história e de tudo que estava rolando pra de fato gravar o vídeo. Hoje, de repente, um monte de gente estava me enviando o vídeo dela dizendo que o posicionamento estava parecido com o meu e até mesmo a ordem de algumas colocações, e de fato estava mesmo. Espero que eu tenha sido uma boa inspiração", disse. Vale ressaltar, portanto, que Tainá Militão ainda não tem conhecimento público da acusação. Tainá Militão Tainá, ao contrário de Éder Militão, vive uma vida mais exposta na internet, uma vez que é influencer digital. Aliás, recentemente, ela explicou como o jogador lida com a exposição dela, uma vez que ele é mais reservado da mídia. Assim, ela disse que respeitando a individualidade de cada um e também como casal, o jogador não se importa. Além disso, afirmou que o zagueiro é a pessoa que mais dá apoio a ela na vida.