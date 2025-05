Em momento mágico, Rossi volta a ser herói com a camisa do Flamengo

Argentino vive semana de protagonista com defesas em momentos decisivos, como no pênalti diante do Palmeiras e na finalização de Cano

Desde que chegou ao Brasil em 2023, Rossi vive seu melhor momento com a camisa do Flamengo. Aos 29 anos, o argentino tem se tornado protagonista da equipe carioca na temporada, com defesas marcantes, em momentos decisivos. Nesta quarta-feira (28), não foi diferente, visto que salvou o time diante do Deportivo Táchira-VEN, no Maracanã.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Afinal, durante boa parte do duelo, ele foi mero espectador. De sua meta, assistiu à equipe ter dificuldade para abrir o placar, algo que só aconteceu com Léo Pereira, aos 20 do segundo tempo.

Com a dificuldade apresentada no primeiro tempo, alguns torcedores vaiaram o time. O goleiro desaprovou tal atitude dos mais de 66 mil presentes no Maracanã. Rossi, por sinal, comentou sobre a cena, durante zona mista, e projetou a sequência da temporada.

“Eu acho que é um pouco desnecessário porque o que a gente queria era classificar e classificamos. É para comemorar. Agora vem a fase das oitavas, a gente está vivo no Brasileirão, a gente passou na Copa do Brasil… Estamos muito felizes por isso. Nesse sentido, acho que é desnecessário. Sei que todo mundo quer definir em casa, mas ano passado ganhamos a Copa do Brasil decidindo fora. O mais importante é sempre contar com o apoio do torcedor”, disse.

Semana de protagonista

A semana do goleiro reservou fortes emoções e um verdadeiro papel de herói. Isso porque no último domingo (24), defendeu a cobrança de Piquerez do Palmeiras, em pleno Allianz Parque. Algo que fortaleceu o elenco para voltar ao Rio de Janeiro com os três pontos na bagagem.