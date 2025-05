Em duelo paulista na Série B do Brasileiro, Ferroviária e Botafogo ficam no empate

Em duelo paulista pela Série B do Brasileiro, Ferroviária e Botafogo empataram por 1 a 1 na noite desta quinta-feira (29), na abertura da décima rodada. Netinho, de pênalti, colocou a Locomotiva na frente, mas Leandro Maciel fez um golaço na reta final da partida e deixou tudo igual na Fonte Luminosa, em Araraquara.

Com o resultado, a Ferrinha segue em 13º na tabela, com 12 pontos, mas ainda pode perder posições no decorrer da rodada. A mesma situação se aplica ao Pantera, que permanece na 15ª colocação, agora com nove somados.