De ‘escárnio’ a ‘se apequenou’: reações à fala de Neymar pai sobre o retorno do ídolo

A entrevista de Neymar Santos, pai do atacante, gerou uma acentuada repercussão negativa nas redes sociais. O incômodo ao tom das declarações não restringiu-se apenas ao santistas, mas inflamou discussões entre torcedores de todo país. Isso porque o empresário descreveu o retorno do ídolo à Vila Belmiro como “parte de um projeto pessoal de recuperação física”, com prazo total de cinco meses. O assunto tomou conta do X quase instantaneamente após a entrevista do empresário à imprensa, na noite da última quarta-feira (28). Em entrevista após a derrota no amistoso contra o RB Leipzig, ele afirmou que o retorno do filho ao clube se deu sem exigências contratuais elevadas. A ideia, ainda segundo o relato, visava “ajudar o Santos a atrair patrocinadores e apoiadores”.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “O projeto do Neymar era ficar cinco meses no Santos para se recuperar. Tínhamos esse projeto. Se ele conseguisse jogar, amém. Como o Santos precisou dele no Paulista, por dificuldades, nós precisamos antecipar o retorno ao campo (…)”, disse. Mano na moral, não é possível isso. Eu nem torço pro Santos e eu to quase invadindo o CT a cada notícia em relação ao Neymar. Isso é inacreditável. O cara vem pro “time do coração” ganhando 21 milhões, não joga, e agora fala que veio pra se recuperar e SE JOGAR AMÉM — digo (@DigoVenturini12) May 29, 2025

Sarcasmo e crítica Interpretada com desdém à grandeza do clube, a fala também mobilizou inúmeros torcedores de outros clubes. Frases como “O Santos se apequenou” e “Virou clínica de reabilitação, então?” ganharam força e dominaram os tópicos mais comentados nas últimas horas no X. “Se tinha um projeto de NÃO JOGAR, por que cobrou R$ 21 milhões por mês do clube? Que escárnio”, escreveu um internauta.

Confirmou que usou o Santos como escada para a sua recuperação. E por sua vez, o Santos se apequenou para o neymar e sua família. O Santos, hoje, deveria ter vergonha! — Matheus (@mathberz) May 29, 2025

Apesar das críticas, o empresário defendeu sua posição ao dizer que o clube “precisava de impacto positivo” e que toda a estrutura foi custeada por sua equipe. “Poderíamos ter escolhido qualquer outro time”, afirmou, ao mesmo tempo em que questionou se o Santos possui “estrutura para continuar” com o camisa 10. Incerteza quanto à renovação de Neymar O ídolo assinou seu novo vínculo com o Santos no dia 31 de janeiro, com vigência de cinco meses. Desde então, disputou 12 partidas e marcou três gols, além de ter contribuído com três assistências. Contudo, ficou de fora de dez jogos no mesmo período devido a duas lesões musculares. Como dito pelo pai, o staff do jogador entende que a antecipação da estreia no Campeonato Paulista prejudicou o plano de recuperação. O que, em sua visão, contribuiu diretamente para recorrência de problemas físicos.