Cuiabano revela que jogou no sacrifício em vitória do Botafogo: ‘Dei minha vida’

Jogador explica que vem com uma dor na lombar e atuou no sacrifício diante da Universidad de Chile, no Nilton Santos, pela Libertadores / Crédito: Jogada 10

O Botafogo novamente superou as adversidades na Libertadores e bateu a Universidad de Chile por 1 a 0, na última terça-feira (27), no Nilton Santos. Com isso, a equipe carioca garantiu a vaga nas oitavas de finais do torneio continental e segue vivo para defender o título de 2024. Na zona mista, Cuiabano revelou que atuou no sacrifício, visto que tinha dores na lombar, e respondeu se pretende seguir na ponta esquerda. “Aí depende dele (Renato Paiva). Na hora em que ele me colocar para jogar, eu vou dar o meu máximo pelo Botafogo. Isso é muito importante. Esta não foi uma das melhores partidas minhas. Eu venho com uma dor na lombar, então eu joguei hoje na… Dei minha vida, tentei dar o meu máximo. Então, é dar parabéns para o grupo. A gente não só dependeu de mim, então o grupo está todo de parabéns que a gente saiu com a classificação que foi muito importante para a gente”, disse.