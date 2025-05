Com um a mais e falha bizarra, Vitória é eliminado da Sul-Americana

O Vitória deu adeus à Copa Sul-Americana após ser derrotado por 1 a 0 pelo Universidad de Quito-EQU, nesta quarta-feira (28), no Estádio Atahualpa, localizado na capital do Equador. Mesmo com um jogador a mais desde os 15 minutos do primeiro tempo, o Leão da Barra não conseguiu transformar a superioridade numérica em vantagem no placar e foi eliminado da competição.

A partida começou equilibrada, com posse de bola dividida. Após revisão do VAR, Troya, da equipe equatoriana, foi expulso por pisar no tornozelo de Claudinho. Com um a mais, o Vitória teve as melhores chances ainda na etapa inicial. Matheuzinho, em duas ocasiões, e Janderson chegaram perto de marcar, mas falharam nas finalizações.