CBF altera escala de arbitragem de Cruzeiro x Palmeiras

A CBF fez uma alteração na escala da arbitragem da partida entre Cruzeiro e Palmeiras, no próximo domingo (1), às 19h30 (de Brasília), pela 11ª rodada do Brasileirão. Escalado como assistente do VAR, o árbitro Marcelo de Lima Henrique foi retirado da lista. Portanto, Carlos Eduardo Nunes Braga assume o lugar.

Em jogo válido pela segunda rodada do Brasileirão, o Cruzeiro protestou na CBF contra a expulsão de Jonathan Jesus, aos 20 minutos do primeiro tempo, na derrota diante do Internacional. Afinal, no jogo em questão, Marcelo de Lima Henrique ainda relatou na súmula os xingamentos de membros da diretoria do clube mineiro.