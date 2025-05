Bruno Henrique depõe ao STJD em investigação sobre manipulação de cartão

A audiência estava inicialmente marcada para segunda-feira, mas foi reagendada a pedido do jogador, já que o horário coincidia com o treino do elenco no Ninho do Urubu. De folga nesta quinta, Bruno participou da audiência de forma virtual.

Bruno Henrique prestou depoimento ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) na tarde desta quinta-feira (29). O atacante do Flamengo é investigado por supostamente ter forçado um cartão amarelo durante uma partida em 2023, com o objetivo de beneficiar apostadores.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Agora, o STJD irá finalizar a análise do inquérito, que se baseia em provas compartilhadas pela Polícia Federal. O tribunal ainda não decidiu se apresentará uma denúncia formal ou se arquivará o caso. Como não houve pedido de suspensão preventiva, Bruno Henrique segue liberado para atuar pelo Flamengo normalmente.

O atacante foi indiciado pela Polícia Federal com base no artigo 200 da Lei Geral do Esporte, que trata de fraude em competições esportivas, e também por estelionato. As penas previstas variam de dois a seis anos de prisão por fraude, e de um a cinco anos por estelionato.

Por outro lado, a defesa de Bruno Henrique alega que a investigação é ilegal e tenta anular o processo. Para isso, os advogados já entraram com um habeas corpus no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, pedindo que o caso passe da Justiça Estadual para a Justiça Federal. Além disso, eles também solicitam a invalidação de todas as decisões tomadas até agora e a exclusão das provas obtidas.

Outros investigados no caso Bruno Henrique

Além de Bruno Henrique, as autoridades também indiciaram outras pessoas ligadas a ele. São os casos do irmão Wander Nunes Pinto Júnior, a cunhada Ludymilla Araújo Lima e a prima Poliana Ester Nunes Cardoso, todos apontados como responsáveis pelas apostas.