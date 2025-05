Brasil x Japão (feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

Em preparação para a Copa América, a Seleção Brasileira feminina enfrenta o Japão, nesta sexta-feira (30), em amistoso, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo. Dessa forma, o jogo marca o reencontro entre as seleções após a vitória japonesa por 2 a 1 nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024.

Brasil e Japão já se enfrentam 16 vezes na história. Contudo, o histórico mostra um equilíbrio, com sete vitórias das japonesas e seis das brasileiras, além de três empates. Ambos se encontram em bom momento na temporada. A Seleção Brasileira comandada pelo técnico Arthur Elias chega embalada de uma vitória sobre os Estados Unidos, em amistoso.

Onde assistir

O jogo terá transmissão da Globo (TV aberta) e SporTV (TV fechada).

Como chega o Brasil

Embalado pela vitória sobre os Estados Unidos e com o retorno de Marta, o Brasil busca aproveitar o bom momento. Dessa forma, aposta na força dentro de casa para encerrar o jejum contra a seleção japonesa. Afinal, as brasileiras não vencem as adversárias há três partidas. A última vitória aconteceu em amistoso em novembro de 2023.

Como chega o Japão

Impulsionadas pelo título da She Believes Cup 2025, o Japão também vive boa fase. Afinal, as japonesas superaram os Estados Unidos, líder do ranking da Fifa. Dessa forma, subiram três posições e agora ocupam o quinto lugar. Além disso, possuem um histórico positivo contra o Brasil e apostam nisso para surpreender em São Paulo.