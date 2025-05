Brasil cai no ‘grupo da morte” no Mundial Sub-20

Seleção dirigida por Ramon Menezes está no grupo com Espanha, Marrocos e México em competição que acontece no Chile

A Fifa sorteou nesta quinta-feira (29) os grupos do Mundial Sub-20. A competição acontece entre os dias 27 de setembro e 19 de outubro, no Chile. O Brasil caiu em um dos grupos mais complicados do torneio, com México, Marrocos e Espanha.

Pela frente, a Seleção comandada por Ramon Menezes encara os atuais campeões europeus e da Concacaf, além dos vice-campeões africanos. Por outro lado, o Brasil chega com moral para ir atrás do hexa no torneio, vindo do bicampeonato Sul-Americano.

Os espanhóis disputam o Mundial pela 16ª vez, em busca do segundo título, que só veio em 1999. O México chega à sua 17ª participação e já ficou com o vice-campeonato em 1977. Por fim, o Marrocos disputa o torneio pela quarta vez e foi quarto colocado em 2005.

Na próxima Data Fifa, o Brasil realizará dois amistosos em preparação para o Mundial. No Egito, o Brasil enfrenta os donos da casa, no dia 4, a Arábia Saudita, no dia 7, e a Coreia do Sul, no dia 10. O próprio treinador Ramon Menezes apontou a dificuldade do grupo e lembrou da última edição.

“É a segunda vez que pegamos um grupo competitivo. Em 2023, tínhamos Itália e Nigéria. Agora, são três adversários muito difíceis. Todas as chaves ficaram equilibradas e Mundial é isso mesmo. Tivemos a mesma experiência no Mundial passado e agora o próprio Sorín (ex-lateral argentino que participou do sorteio) apontou como grupo da morte. Confiamos no trabalho. Estamos sempre confiantes”, ressaltou.