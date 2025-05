Botafogo recebe oferta de clube da Premier League por Igor Jesus

Mais perto do adeus? Estafe do jogador alvinegro acena de forma positiva com a proposta. Nottingham Forest promete pagamento à vista / Crédito: Jogada 10

O Nottingham Forest, da Premier League, enviou uma oferta ao Botafogo por Igor Jesus. O clube da Primeira Divsão do Campeonarto Inglês promete pagar o valor da compra à vista: 20 milhões de euros (R$ 128 milhões), mais alguns bônus. O estafe do centroavante sinalizou positivamente à proposta, porém, por ora, não há acordo para sacramentar a venda. A informação é do site “ge”. O Botafogo, por sua vez, adota a cautela, quer seguir mantendo o contato com o Forest e vê no Mundial de Clubes dos Estados Unidos a chance de aumentar a pedida pelo jogador. A competição internacional, portanto, pode marcar o adeus do camisa 99 ao Mais Tradicional.