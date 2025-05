Bayern de Munique anuncia a contratação de Jonathan Tah, ex-Bayer Leverkusen

Zagueiro, que estava na mira de Barcelona e Real Madrid, chega a custo zero ao clube bávaro, com vínculo até junho de 2029

O Bayern de Munique anunciou a contratação de Jonathan Tah, ex-Bayer Leverkusen, nesta quinta-feira (29). O zagueiro chega ao clube bávaro a custo zero e com contrato válido até junho de 2029. O jogador da seleção da Alemanha vestirá a camisa 4.

Titular absoluto com Xabi Alonso, o atleta foi um dos destaques da campanha do título invicto da Bundesliga na temporada 2023/24. Aliás, o defensor estava no Bayer Leverkusen desde 2015.