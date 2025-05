Barcelona divulga novas imagens da reforma do Camp Nou

Obras de revitalização do estádio, que tiveram início em 2023, sofrem com atrasos por inúmeros fatores e só devem terminar em 2026

O Barcelona divulgou, nesta quinta-feira (29), novas imagens sobre a reforma do Camp Nou. Assim, as fotos mostram as melhorias no estádio, que passa por reformas desde junho de 2023, em uma vista de cima. A expectativa atual é que as obras terminem em 2026, porém o clube catalão deseja contar com a arena já na próxima temporada.

As principais novidades na reestruturação foram a instalação do gramado, da drenagem, ventilação, ar condicionado e aquecimento. Além disso, o estádio contará com a renovação do terceiro andar e das entradas.