Atlético x Cienciano, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Nesta quinta-feira (29), o Atlético decide sua permanência na Sul-Americana. Na última rodada da fase de grupos, o Galo tem pela frente o Cienciano, do Peru, na Arena MRV, a partir das 21h30 (de Brasília). No Grupo H, só a vitória garante a primeira colocação. Em caso de empate ou derrota, o time brasileiro dependerá de outro resultado para manter a segunda posição e, consequentemente, a vaga nos playoffs.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, acompanha as emoções da partida, ao vivo, a partir de 20h. Ricardo Froede está confirmado na narração. Nos comentários, Pedro Fut assume a responsabilidade de brindar o internauta com ponderações inteligentes, assertivas e objetivas. As reportagens ficam sob a supervisão de Raphael Almeida.