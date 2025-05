Atlético empata com Cienciano e vai à repescagem da Sul-Americana

Vitória daria vaga direta ao Galo. Mas como o jogo ficou no 1 a 1, na Arena MRV, foi o time Cienciano que terminou em 1º no Grupo H

O Atlético-MG decepcionou sua torcida na Arena MRV ao empatar em 1 a 1 com o Cienciano, nesta quinta-feira (29/5), pela 6ª e última rodada do Grupo H da Copa Sul-Americana 2024. Com o resultado, o time peruano manteve a liderança do grupo, com 10 pontos, e garantiu vaga direta nas oitavas de final da competição. O Galo chegou aos 9 pontos, terminou em segundo lugar e agora terá que disputar a repescagem contra o Atlético Bucaramanga, um dos terceiros colocados da fase de grupos da Libertadores, para tentar seguir vivo no torneio.

Os dois gols aconteceram no fim do primeiro tempo. Após dois gols anulados por impedimento do atacante Rony, o zagueiro Lyanco abriu o placar para o Atlético. No entanto, o meia Cueva, ex-São Paulo, empatou para o Cienciano cobrando pênalti.