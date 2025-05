Arrascaeta desfalca o Fla nas oitavas e lamenta 2º lugar na Libertadores

O Flamengo venceu o Deportivo Táchira por 1 a 0 nesta quarta-feira (28), no Maracanã, e garantiu vaga nas oitavas de final da Libertadores. No entanto, a classificação em segundo lugar no Grupo C trouxe uma baixa importante: Arrascaeta está suspenso e não poderá atuar no jogo de ida do mata-mata após receber cartão amarelo por simulação.

Aos 37 minutos do primeiro tempo, o camisa 10 caiu na área após uma disputa de bola e reclamou de pênalti. O árbitro Carlos Ortega interpretou o lance como simulação e aplicou o cartão. Com isso, o uruguaio cumprirá suspensão automática no primeiro confronto do mata-mata.