Arrascaeta atinge recorde pelo Flamengo na Libertadores

Arrascaeta colecionou mais uma marca com a camisa do Flamengo, na última quarta-feira (28). Na vitória suada sobre o Deportivo Táchira por 1 a 0, no Maracanã, o uruguaio entrou em campo pela 58ª vez na Libertadores. É o recorde de um jogador do clube na história do torneio continental. A informação inicial é do “ge”.

Com isso, Arrascaeta deixa para trás o ídolo Everton Ribeiro (hoje no Bahia), que agora fica na segunda posição, com 57 partidas pelo Flamengo. Ainda no elenco, o atacante Bruno Henrique, na terceira colocação, pode alcançar o camisa 10, já que soma 54 jogos. Na quarta posição, Gabigol, do Cruzeiro, entrou 53 vezes em campo pelo Rubro-Negro. Fechando o top-5, Júnior fez 48 jogos na competição.