Ação promove ‘constelação’ de Vini Jr. em São Gonçalo; veja vídeo

O astro desembarcou no Rio de Janeiro na última quarta-feira e acompanhou a classificação do Flamengo às oitavas de final da Libertadores

São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, ganhou estrelas no formato de Vinicius Júnior na noite da última quarta-feira (28). Isso porque drones projetaram a imagem de Vini Jr. junto à de uma chuteira com a logotipo da Nike, sua patrocinadora oficial, no céu do bairro. O astro chegou ao Brasil no mesmo dia e, inclusive, marcou presença na classificação do Flamengo ao mata-mata da Libertadores, no Maracanã.

A homenagem, porém, não tem relação com a chegada do craque ao Brasil. Embora não haja nada oficial, tudo indica que a ação celebrou o lançamento de uma chuteira personalizada com o brasileiro. O espetáculo se repetiu por dois dias consecutivos e mobilizou os locais.