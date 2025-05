‘Novo coringa’, Varela faz mistério sobre renovação com Flamengo

”Estamos falando. Meu representante chega aqui no Rio semana que vem para conversar. Esperamos que dê tudo certo. Não (está bem acertado). Mandamos uma oferta. A gente vai sentar e falar. Não sei o que vai acontecer”, disse o uruguaio na zona mista após a vitória do Flamengo sobre o Tachira pela Libertadores.

No Flamengo, Gerson ganhou o apelido de coringa por sua versatilidade dentro de campo, mas não é só ele. Desde a chegada de Filipe Luís, Varela se destaca por jogar em mais de uma posição. Por conta das boas atuaçõe e confiança do treinador, o uruguaio deve renovar com o Rubro-Negro. No entanto, ele fez mistério após classificação suada na Libertadores.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O empresário do lateral direito, assim, virá ao Rio de Janeiro na semana que vem negociar diretamente com a diretoria rubro-negra. O jogador é representado pela “CAA Stellar Sports Limted”, que já apresentou uma contraproposta ao Fla. O atual vínculo do uruguaio vai até dezembro de 2025. Em junho, ele, afinal, já poderia assinar um pré-contrato com outro clube.

Xodó de Filipe Luís, Varela já atuou em três posições diferentes no ano e ganhou mais minutos com o treinador. Além de ter jogado pela direita e no meio, também foi improvisado na lateral-esquerda. Na última quarta-feira, o jogador entrou no meio-campo e deu suporte nas jogadas de ataque.

Por fim, Varela tem um gol e uma assistência nos 21 jogos que disputou na temporada, sendo 16 como titular. Nesta quarta, ele entrou na vaga de Allan já próximo à metade da etapa final.