Yuri Lima, companheiro de Iza, anuncia aposentadoria

Yuri abdicou de sua carreira como jogador para reatar namoro com Iza

A notícia do término pegou o ex-jogador de surpresa, visto que ele estava em campo no momento da publicação do vídeo, mas revirou sua vida. Segundo fontes, depois de pedir a rescisão de contrato com o Mirassol, Yuri foi trabalhar na empresa de Iza – como uma das supostas condições impostas por ela na reconciliação.

Após alguns meses em que os dois decidiram adotar uma postura mais discreta nas redes sociais, eles fizeram a primeira reaparição pública no Carnaval. Inicialmente nos desfiles das escolas de samba de São Paulo. Depois, acompanharam o primeiro dia de desfiles do Grupo Especial no Rio de Janeiro em um camarote na Sapucaí. Além do Mirassol, Yuri soma passagens por grandes clubes do Brasil, como Fluminense e Santos. Ele também atuou por Cuiabá, Juventude e Osasco Audax.

