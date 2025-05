Virou assunto! Novo presidente da CBF, Samir Xaud, é casado há 20 anos com primeira namorada

Tudo novo na Confederação Brasileira de Futebol! Além de um novo técnico, Carlo Ancelotti, a entidade também possui um novo presidente, Samir Xaud. Aliás, o mandatário vem sendo assunto nas redes sociais.

Com 1,90m de altura, vestido com um terno azul, ele roubou a cena na apresentação do novo treinador na última segunda-feira (26). Assim, foi parar em vários perfis de fofoca e memes nas redes sociais.