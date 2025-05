Vasco é surpreendido e perde do Bragantino em casa pelo Brasileirão sub-20

Mesmo com o acréscimo de jogadores relacionados no time profissional, Cruz-Maltino joga mal, é derrotado e pode se complicar no torneio

O Vasco foi surpreendido e derrotado pelo Bragantino nesta quarta-feira (28), pela 12ª rodada do Brasileirão Sub-20. Apesar de atuar em casa, no estádio Nivaldão, o time carioca acabou perdendo por 3 a 2.

Enquanto isso, o Vasco contou com alguns atletas que também atuam na equipe profissional, como o zagueiro Luiz Gustavo e o meia Zuccarello. Ainda assim, o desempenho ficou abaixo do esperado. GB marcou o primeiro gol vascaíno, aproveitando uma bola na pequena área. Mais tarde, quando o placar já marcava 3 a 1 para o Bragantino, Léo Jaco diminuiu em cobrança de pênalti. Com isso, o time carioca se manteve vivo na reta final do jogo, mas os visitantes conseguiram segurar o resultado.

Com o revés, o Cruz-Maltino caiu para a sexta posição, com 18 pontos. Já o Bragantino chegou aos 23 e, de forma provisória, assumiu o terceiro lugar. Vale lembrar que os oito primeiros colocados avançam para a próxima fase do Brasileirão Sub-20.

Jornada do Vasco

Na quarta-feira (11) de junho, o Cruz-Maltino vai enfrentar o Internacional, fora de casa, pela rodada de número 13 do Brasileirão. Antes disso, fará a final da Copa Rio, contra o Botafogo, no domingo (1). No primeiro jogo empate por 0 a 0. Agora decidirá no Nilton Santos, casa do Glorioso. Por sua vez, o Bragantino terá compromisso com o Palmeiras, dia 12, no CPD Atibaia.