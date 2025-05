Vasco comemora decisão da Fifa sobre transfer ban: ‘Precedente importante’

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“É a primeira decisão em que a Fifa, acolhendo a tese do Departamento Jurídico do Vasco, reconhece a soberania da Lei Brasileira em matéria de Recuperação Judicial. Essa segurança jurídica se traduz no reconhecimento de que a lei está sendo devidamente cumprida, sem surpresas, e nos permite seguir em frente com confiança”, completou.

Antes mesmo da medida, o clube estava otimista por fazer valer a legislação brasileira no caso. Isso porque o Cruz-Maltino se sentiu protegido pela lei, sobretudo caso outros clubes entrem com processo exigindo pagamento de dívidas. Recentemente, o Newell’s Old Boys exigiu o pagamento de valores referentes a Sforza, ainda na época da 777 Partners.

Recuperação Judicial como conquista da gestão

O Cruz-Maltino acredita que a Recuperação Judicial seja uma das grandes conquistas da gestão de Pedrinho. Por causa dela, por exemplo, o clube conseguiu essa vantagem em relação ao transfer ban, visto que não pode realizar pagamentos a credores fora do escopo processual.