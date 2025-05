São Paulo x Internacional (sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Internacional e São Paulo se enfrentam, nesta quinta-feira (29), às 18h, no CFA Laudo Natel, o CT do Tricolor Paulista. O duelo encerra a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. Inclusive marca o encontro de dois times que se encontram próximas a zona de rebaixamento.

Os gaúchos estão na 16ª colocação, com dez pontos. Os Made in Cotia se encontram duas posições acima, com 13 pontos. A propósito, as duas equipes dividem suas atenções com os torneios estaduais.