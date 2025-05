Santos x RB Leipzig: onde assistir, escalações e arbitragem

Santos e RB Leipzig se enfrentam nesta quarta-feira (28/5), às 19h, no estádio municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, em um amistoso. A partida faz parte de uma turnê do time alemão no Brasil, que vem utilizando as dependências do seu co-irmão, RB Bragantino para fazer sua preparação. Já o Peixe vive uma fase complicada, já que está na zona de rebaixamento do Brasileirão e Cleber Xavier pode fazer testes no embate.

Como chega o Santos

O técnico Cleber Xavier irá utilizar o amistoso para fazer testes e dar rodagem ao elenco, ao mesmo tempo em que se preocupa em não sobrecarregar os jogadores titulares, de olho no confronto contra o Botafogo, no domingo, às 16h, pela 11ª rodada do Brasileirão. Assim, o time inicial deve ser quase inteiro reserva. Além disso, Neymar deve jogar a partida por conta de ter parceria com a marca Red Bull, mas deve atuar por poucos minutos. O Peixe chega para o amistoso depois de conseguir o segundo triunfo no Campeonato Brasileiro, contra o Vitória, em Salvador. Foram os primeiros três pontos conquistados sob o comando do técnico Cleber Xavier. O time ainda amarga a penúltima colocação do Campeonato Brasileiro e luta para deixar a zona do rebaixamento.

Como chega o RB Leipzig

O RB Leipzig disputa o amistoso após ter a pior temporada na Bundesliga. Afinal, pela primeira vez desde que chegou à elite alemã, em 2016, o time não conseguiu se classificar para nenhuma competição europeia. Assim, em ritmo de férias, o técnico interino Zsolt Lőw também deve utilizar o amistoso para fazer testes e dar rodagem ao elenco. Desta forma, não dá para ter certeza se os jogadores que atuaram na última partida da competição alemã começarão jogando. Contudo, a expectativa é que os principais atletas comecem o embate.

SANTOS X RB LEIPZIG

Amistoso

Data-Horário: 28/5/2025, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio municipal Cícero De Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)

SANTOS: João Paulo; JP Chermont, Zé Ivaldo, Luisão e Escobar; Gabriel Bontempo, Hyan e Neymar; Thaciano, Gabriel Veron e Tiquinho Soares. Técnico: Cleber Xavier

RB LEIPZIG: Peter Gulacsi; Lutsharel Geertruida, Nicolas Seiwald, Bitshiabu, David Raum; Vermeeren, Kevin Kampl, Ridle Baku; Xavi Simons, Tidiam Gomis e Antonio Nusa. Técnico: Zsolt Lőw

Árbitro: Daiane Muniz

Auxiliares: Evandro de Melo Lima e Welber Venâncio da Silva

