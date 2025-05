Santos define três alvos para substituir Pedro Martins

CEO pediu demissão nesta terça-feira (27) após desgaste com a diretoria. Peixe não revela nomes para não atrapalhar negociação / Crédito: Jogada 10

O Santos tem pressa e busca encontrar rapidamente o substituto de Pedro Martins. O CEO pediu demissão nesta terça-feira (27), após um desgaste e o fim da parceria com a diretoria do clube. A relação dele com o presidente Marcelo Teixeira e as pessoas próximas a ele pioraram nas últimas semanas. Agora, o clube procura um novo diretor e já tem três alvos definidos.

De acordo com o site 'UOL', o Santos já tem três alvos para substituir Pedro Martins e todos estão empregados em clubes da Série A neste momento. Um deles é prioridade e já tem negociações abertas com o Peixe. Contudo, eles não terão o cargo de CEO e serão diretor de futebol na Vila Belmiro. O Santos tenta evitar o vazamento dos nomes por causa dos contratos em vigência, com multa rescisória. Se houver acordo, o clube comunicará ao presidente que tem o executivo desejado. A queda de Pedro Martins no Santos A ideia do Santos era de que Pedro Martins seguisse como diretor de futebol, mas sem o cargo de CEO, gerenciando e reorganizando todas as áreas administrativas do clube. Contudo, o desgaste e as ideias contrárias da diretoria fizeram com que o dirigente pedisse demissão. O dirigente se sente esgotado na tentativa de evitar 'contaminações dos velhos senhores' no departamento de futebol. A gota d'água pode ter sido uma reunião com o presidente Marcelo Teixeira. O mandatário não pareceu disposto a trocar parte da estrutura do CT, supostamente 'contaminada' por vícios do velho amadorismo.