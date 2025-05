Racing-ARG x Fortaleza: onde assistir, escalações e arbitragem

O Fortaleza tenta conquistar sua vaga para as oitavas de final da Libertadores nesta quinta-feira, 29/5. Às 21h30, de Brasília, no El Cilindro, em Avellaneda, visita o Racing. Com 8 pontos, o Fortaleza está na segunda colocação do Grupo E. Fica trás exatamente do Racing, que tem 10 pontos e já está classificado. Logo depois vem o Bucaramanga, com 6 pontos, e que visita o Colo-Colo, lanterna do grupo, mas já eliminado e com apenas 2 pontos.

Caso vença, o Fortaleza termina em primeiro. Contudo, o empate também deve garantir a classificação para o Fortaleza, mas em segundo lugar. Afinal, a vaga estaria em risco se o Bucaramanga vencer fora de casa e tirar a diferença no saldo, que hoje é de sete gols. Caso perca, o Fortaleza estará eliminado se o Bucaramanga vencer. Assim, o duelo desta quinta-feira com o Racing serve mais para definir quem avança em primeiro ou segundo lugar do grupo. Vale lembrar que, no primeiro turno, o Racing goleou o Fortaleza no Castelão, vencendo por 3 a 0.