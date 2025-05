Privilégio! Torcedor do Fla, ícone da MPB se apresenta de surpresa em igreja no Rio

Jorge Ben Jor transformou a última sexta-feira (23) em um momento singular para os frequentadores da Igreja de São Jorge, no centro do Rio de Janeiro. Sem anúncio prévio, o músico subiu ao altar e interpretou a emblemática canção “Jorge da Capadócia” e, segundo presentes, causou uma comoção geral. A apresentação ocorreu ao final da missa, acompanhada por músicos da comunidade local.

Devoto confesso de São Jorge, Jorge Ben já havia manifestado sua conexão espiritual por meio de composições memoráveis. A apresentação dentro do templo católico, entretanto, extrapolou o significado da canção: ali, ele não apenas cantou, mas compartilhou sua fé de maneira íntima.

Da bola ao palco: Flamengo por essência

Embora o foco atual recaia sobre sua apresentação mais recente, é impossível dissociar Jorge Ben de sua forte ligação com o Flamengo. Aliás, assim como as canções voltadas ao espiritual, o Rubro-Negro também figura no centro de suas composições. E a relação se desenvolve de maneira recíproca.

Em 2024, o Rubro-Negro promoveu uma série de homenagens aos 85 anos de um de seus torcedores mais notáveis. O clube fez releituras das capas dos discos “Samba Esquema Novo”, “Jorge Ben” e “Ben”, encenadas por Gabigol, Bruno Henrique e Igor Jesus.

A relação entre eles quase ultrapassou o coração para virar profissão. Isso porque o músico chegou a integrar as categorias de base do clube, no infanto-juvenil. Depois, porém, se reconheceu como ”péssimo jogador” e traçou novamente os destinos com canções como “Fio Maravilha” e “Camisa 10 da Gávea” — esta em homenagem a Zico.