Paulo Henrique celebra triunfo do Vasco na Sula: ‘Coroa a dedicação de todos’

Com uma atuação consistente, o Vasco bateu o Melgar-PER por 3 a 0, em São Januário, e garantiu uma vaga nos playoffs (que antecedem as oitavas de final) da Sul-Americana. Assim, autor de um dos gols, o lateral-direito Paulo Henrique afirmou que o desempenho coroou o trabalho da equipe ao longo da semana.

Ao longo da partida, o lateral se apresentou com frequência no apoio, assim como Lucas Piton do outro lado. De acordo com o atleta, o técnico Fernando Diniz incentiva a fortalecer os dois lados e a pisar na área com mais frequência.

“O professor vem trabalhando e dando liberdade para os laterais. Enquanto um finaliza de um lado, o outro sempre pisa na área, com a sustentação dos volantes e zagueiros para não tomar contra-ataque. Temos muita liberdade em pisar na área. Fico feliz pelo gol, pois é mérito do nosso trabalho e a confiança que o professor tem dado para nós”, completou.

Olho na agenda

O próximo compromisso do Vasco acontece no sábado (31), às 21h (de Brasília), diante do Red Bull Bragantino, novamente na Colina Histórica. Os comandantes de Diniz, então, tentam voltar a vencer pelo Brasileirão após o revés, de virada, no clássico com o Fluminense, no Maracanã.

