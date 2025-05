Paiva avisa: ‘Botafogo não jogou 10. Mas com 11, pois a torcida foi fantástica’

Técnico diz que no 1 a 0 contra a La U, Botafogo perdeu Jair expulso aos 27 do 1ª tempo, mas o apoio da torcida fez a diferença

Renato Paiva, treinador do Botafogo, estava orgulhoso do comportamento do time. Afinal, o 1 a 0 contra a La U, no Nilton Santos, nesta terça-feira, 27/5, valeu a vaga às oitavas da Libertadores. Mesmo com o time jogando com dez por mais de uma hora. Contudo, destacou que o Glorioso teve algo a mais que fez muita diferença: o apoio fantástico da torcida alvinegra.

“Jogamos com dez por muito tempo. Mas, na verdade, não jogamos sozinhos. Começamos com 12. Quando o Jair foi expulso, ainda estávamos com 11, porque a torcida transforma qualquer profissional deste clube. Fez um mosaico fantástico, um ambiente de apoio enorme — e, sim, também de certa intimidação ao adversário, que viu onde estava jogando”.