No Brasil! Yamal quer passar férias com Neymar

Destaque no Barcelona, jovem jogador já comentou várias vezes que brasileiro é seu ídolo de infância

Um dos destaques do Barcelona, o atacante já comentou várias vezes que o camisa 10 do Peixe é seu ídolo de infância. Aliás, nas últimas férias, ele chegou usar uma camisa de Neymar pelo Santos (quando atuou pela primeira vez) e mostrou o registro nas redes sociais.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Lamine Yamal terá poucos dias de férias dessa vez. Por conta do Mundial de Clubes, que o Barcelona vai disputar, os jogadores voltam a se apresentar mês que vem. Afinal, a competição que será nos Estados Unidos, tem início no dia 14 de junho e se encerra no dia 13 de julho.

Barcelona renova com Yamal

O Barcelona anunciou na terça-feira (27) a renovação do contrato com o atacante Lamine Yamal. Antes válido até 2026, o novo vínculo vai até a temporada de 2031. Formado na base do clube catalão, o craque está apenas em seu segundo ano como profissional.

Em uma temporada em que o Barcelona conquistou LaLiga, a Copa do Rei e a Supercopa da Espanha, Yamal marcou 18 gols e deu 21 assistências em 55 partidas. Também foi um dos destaques na campanha da Champions League, mas viu o time ser eliminado na semifinal pela Inter de Milão.