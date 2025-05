Neymar revela data para definir renovação com o Santos

O craque vive um momento de indefinição com o clube. Com contrato com o Santos até o dia 30 de junho, Neymar ainda não sabe se vai renovar o seu vínculo. Perguntado, no intervalo do jogo, sobre o assunto, o craque ficou irritado com a insistência no tema e declarou que só vai pensar nisso a partir do dia 12.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Eu ainda não sei. Já vou encerrar todas as perguntas até terminar o jogo do dia 12. Não vou responder mais sobre isso. Já falei que eu ainda não sei, que estou pensando. Não adianta nada vocês me perguntarem de novo daqui a três dias, porque a resposta vai ser a mesma. Só vou decidir isso após o dia 12”, enfatizou.

Em seu terceiro jogo desde o retorno aos gramados, Neymar disse que está se sentindo bem. Inclusive, relatou que no amistoso desta quarta se sentiu melhor do que nas partidas contra CRB e Vitória, onde entrou ao longo do jogo.

“Eu estou com saudades de jogar. Jogar é o mais importante para mim. Dentro de campo eu me sinto bem, me sinto feliz, voltando aos poucos. Estou me sentindo cada vez melhor. Confesso que hoje foi a vez que eu mais me senti bem de todos os jogos desde que eu voltei da lesão e estou feliz por isso”, destacou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.