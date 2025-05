Na despedida de Estêvão do Allianz, Palmeiras dá show e goleia o Sporting Cristal

Craque alviverde abriu o marcador e deu uma assistência, em atuação que marcou a maior goleada da Libertadores neste ano / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras teve uma noite de gala no encerramento da fase de grupos da Libertadores. Nesta quarta-feira (28), no jogo que marcou a despedida de Estêvão do Allianz Parque, o Verdão fez 6 a 0 para cima do Sporting Cristal. Com o resultado, o Alviverde carimbou a melhor campanha da primeira fase da competição, com 18 pontos, 100% de aproveitamento. Já os peruanos ficaram com quatro pontos e terminou na quarta colocação, fora do playoff da Sul-Americana.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Agora, o Palmeiras tem um duelo direto na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Líder da competição, vai até Belo Horizonte, no domingo (01), encarar o Cruzeiro, terceiro colocado, com dois pontos a menos. Estêvão marca e Palmeiras atropela A superioridade entre as equipes ficou evidente logo nos primeiros minutos. O Palmeiras começou com tudo e já criou as melhores oportunidades. Na primeira oportunidade, a bola sobrou para Maurício, que saiu na cara do gol, mas parou em Enríquez. Depois, Estêvão fez boa jogada pela direita e cruzou para o meia chuta, a bola desviar e ir para fora. O camisa 18 ainda perdeu uma nova oportunidade, que mandou para fora. Flaco López ainda teve sua chance, mas parou no goleiro. Entretanto, a noite era dele e Estêvão foi quem abriu o marcador. O craque recebeu na área, deixou o marcador no chão e bateu colocado para marcar um golaço. O dono da festa apareceu de novo seis minutos depois, quando apareceu na defesa para fazer o desarme, briga pela bola no meio e dar passe para Flaco López sair na cara gol, dar uma cavadinha para encobrir o goleiro e ampliar. Os peruanos tentaram assustar em chute de Távara, que foi na trave. Mas a noite era alviverde. Maurício e Estêvão tiveram boas chances pela esquerda, mas pararam em Enríquez. Entretanto, no último lance, Vardelan deu belo lançamento para Maurício, que cruzou rasteiro e achou Flaco López na pequena área, para fechar o marcador na primeira etapa.

Veiga e Paulinho encerram jejum e Verdão goleia O Sporting voltou conseguindo aparecer mais no ataque. Cabellos recebeu pela esquerda e chutou cruzado para de Lomba. O Palmeiras aproveitou o espaço nas costas e chegou a marcar o quarto, mas o VAR flagrou o impedimento de Maurício. Aos 15′ veio o momento do adeus. Estêvão deixou o campo ovacionado pela torcida para a entrada de Allan. O Palmeiras conseguiu recuperar o controle do jogo e marcou o quarto gol. Raphael Veiga cobrou falta com perfeição e marcou um golaço para transformar o placar em goleada. Se o meia não marcava desde março, quem marcou fez o seu primeiro com a camisa alviverde. Paulinho roubou a bola na entrada da área, tabelou com Alan e chutou, com a colaboração de Enríquez para ampliar o placar. A pressão alviverde não parou. Luighi, que tinha acabado de entrar, arriscou da entrada da área e parou Enríquez. Depois, Paulinho apareceu, mas dessa vez como garçom, para cruzar na cabeça de Facundo Torres, que marcou o sexto.