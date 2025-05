Mbappé é eleito o melhor jogador do Real Madrid na temporada

“Quero agradecer a todos os torcedores do Real Madrid e a quem mais tenha votado em mim. Sou muito feliz no Real Madrid. É um prazer, um grande momento para mim. Minha primeira temporada na Espanha está sendo uma nova experiência como jogador e como pessoa”, disse.

Em votação promovida internamente pelo próprio Real Madrid, Mbappé ganhou como o melhor jogador do clube merengue na temporada 2024/25. Assim, o jogador, que está em seu primeiro ano na equipe, posou para fotos com o prêmio “Jogador Cinco Estrelas” e agradeceu aos torcedores.

Ao todo, o atleta disputou 56 jogos oficiais pelo Real Madrid nesta temporada, em todas as competições, e marcou 43 gols. Além disso, conquistou a Copa Intercontinental (antigo Mundial de Clubes anual) e a Supercopa da Europa.

Artilharia e Chuteira de Ouro

O francês foi o grande artilheiro da La Liga, com 31 gols, e também ganhou a chamada “Chuteira de Ouro”, prêmio dado ao maior goleador das principais ligas da Europa.

“Quando cheguei, tive que me adaptar ao time, ao país e à uma nova cultura, com um novo idioma. Agora me sinto muito bem, e isso se reflete em campo”, disse.