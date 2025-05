Mano deve preservar titulares do Grêmio contra o Sportivo Luqueño

Em meio ao cenário de irregularidade na temporada e jogos decisivos em sequência, o Grêmio terá um compromisso mais tranquilo, nesta quinta-feira (29). Afinal, o Tricolor Gaúcho terá apenas um jogo protocolar contra o Sportivo Luqueño, do Paraguai, pela sexta e última rodada do Grupo D da Sul-Americana. Com vaga assegirada nos play-offs, o técnico Mano Menezes disse que poupará dois titulares: o zagueiro Kannemann e o meio-campista Villasanti .

Com isso, as principais mudanças no time serão no setor defensivo. Isso porque, um dos zagueiros e o lateral-esquerdo serão diferentes em comparação ao jogo anterior, a vitória sobre o Bahia, no domingo passado (25), pelo Brasileirão. A dupla de zaga passará a ser formada por um destro e um canhoto.