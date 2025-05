Mais uma vez, nome do Huracán encerra longo jejum contra o Corinthians

Além das duas derrotas nos enfrentamentos contra o Huracán, pela fase de grupos da Sul-Americana, o Corinthians sofreu com uma “sina” para encerrar jejuns. Tanto no primeiro como no segundo embate.

No duelo que ocorreu pela primeira rodada do Grupo C, com mando do Timão, Leonardo Sequeira marcou seus dois primeiros tentos com a camisa do Globo no triunfo por 2 a 1. Ele conseguiu, com isso, colocar fim a uma seca que durava quase um ano sem balançar as redes. A última vez tinha sido em maio de 2024, jogando pelo Peñarol, em um empate por 2 a 2 contra o Liverpool uruguaio.