Luxo e união familiar: Neymar abre o bolso para celebrar o primeiro ano de Helena

A data do evento ainda não foi confirmada, pois coincide com o período previsto para o nascimento de Mel, segunda filha do astro com Biancardi

Helena, filha de Neymar com Amanda Kimberlly, ainda não completou seu primeiro aniversário, mas já está no centro de uma comemoração que promete impressionar. A celebração, marcada para ocorrer nos dias que antecedem quarta-feira (03 de julho), será realizada em três etapas distintas. O atacante do Santos não poupou recursos para oferecer uma experiência especial à filha caçula.

Nos dois primeiros dias, o astro planejou encontros mais íntimos, com familiares e amigos próximos, realizados no novo lar de Amanda e Helena. Já a ideia para o terceiro dia se encaminha para outra ideia. Planeja-se um evento em grande estilo: uma festa maior, organizada no gramado da mansão de Rafaella Santos — madrinha da bebê e irmã do jogador —, com decoração temática. A decoração contará com assinatura de Nicole Sarfaty.