Lucca apresenta melhora e pode defender o São Paulo na Fonte Nova

Técnico Zubeldía teve 11 baixas diante do Talleres, no Morumbis, por conta de diversos problemas; veja lista

O técnico Zubeldía, do São Paulo, espera contar com o retorno de Lucca no jogo contra o Bahia, neste sábado (31), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Fonte Nova, casa do Tricolor de Aço. O jovem se recupera de uma entorse no tornozelo direito, sofrida na partida contra o Grêmio.