João Gomes assiste ao jogo do Fla na arquibancada do Maracanã; Vini Jr e Paquetá também marcam presença

Volante do Wolverhampton acompanha jogo no Setor Norte, enquanto Vini Jr, Paquetá, Rodinei e Alexsandro aparecem em camarotes do estádio / Crédito: Jogada 10

O Flamengo recebe nesta quarta-feira (28) o Deportivo Táchira, no Maracanã, pela fase de grupos da Conmebol Libertadores. Em busca da classificação, o time conta com um apoio muito especial vindo das arquibancadas: João Gomes, cria do Rubro-Negro. Atualmente no Wolverhampton, da Inglaterra, o volante assiste à partida diretamente do Setor Norte, espaço ocupado pelas principais torcidas organizadas do clube. Durante a tarde, ele já havia anunciado nas redes sociais que compareceria ao local para torcer pelo Flamengo.