Igor Jesus se apresenta a Ancelotti em noite de muito caráter do Botafogo

Exibição do camisa 99 no Colosso do Subúrbio o credencia para qualquer seleção do mundo. Inventem proezas! Glorioso logra nova façanha com dez / Crédito: Jogada 10

Novo treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti tem como meta, a curto prazo, se familiarizar com a cultura nacional. O italiano já pediu ao estafe para conhecer uma escola de samba no Rio de Janeiro. Provavelmente também deve ter recebido uma caipirinha de boas-vindas. Antes de cair na gandaia, porém, Carleto precisava saber quem é o camisa 99 do Botafogo que o mercado europeu observa. O Mister, que não é bobo, esteve presente no Estádio Nilton Santos e acompanhou a classificação heroica do Glorioso, com um a menos, na vitória sobre a Universididad de Chile por 1 a 0, nesta terça-feira (27), pela última rodada do Grupo A da Libertadores. Além do Biscoito Globo, ele conheceu, enfim, Igor Jesus. Quando retornou para casa, antes de colocar a cabeça no travesseiro, Carlinhos refletiu com seus elegantes botões sobre o porquê não ter chamado o artilheiro para as próximas duas jornadas das Eliminatórias da Copa do Mundo. O relógio jogava contra o Botafogo e se perfilava como o maior aliado da Universidad de Chile, uma equipe limitada e que, no Brasileirão, frequentaria a segunda metade da tabela. O time visitante ainda contou com a benevolência do árbitro para escapar dos cartões amarelos e praticar a velha cera de quem vem ao Estádio Nilton Santos para ficar plantado atrás. Assim, a ansiedade alvinegra, nos primeiros minutos, foi flagrante. Passes no vazio, erros de tomadas de decisões, afobação quando a bola estava com adversário, espaços cedidos na defesa, um gol inacreditavelmente perdido por Cuiabano e a falta desnecessária de Jair, infração que deixou o Glorioso com dez em campo na metade da primeira etapa.