Ídolo do Corinthians detona equipe e Depay após eliminação na Sula

A eliminação do Corinthians na Copa Sul-Americana frustrou (e muito!) seus torcedores. Nesta terça-feira (27), o Timão perdeu para os reservas do Huracán por 1 a 0, na Argentina, e viu o América de Cali conseguir um empate nos minutos finais diante do Racing Montevideo (URU) para tirar o time de Dorival Júnior da competição. Contudo, a queda também irritou aqueles que já fizeram história no Parque São Jorge. Como é o caso de Marcelinho Carioca.

“O time do Corinthians não foi competente para ganhar dos reservas do Huracán. Não tem qualidade técnica, o Memphis não apareceu em campo. Esperar que o Garro possa desenvolver alguma coisa, o cara tá há quase dois meses sem atuar e aí o Raniele não desenvolvendo, Bidon só para os lados, o Martínez querendo brigar, o Talles Magno, a primeira bola que foi para ele, ele não marca o cara e o cara faz o gol. Não merecia a classificação pelo o que apresentou na Sul-Americana, pelo o que vem jogando… É lamentar”, finalizou.

Contudo, Memphis Depay não foi apenas o único a receber críticas de Marcelinho Carioca, Outros atletas do elenco também foram alvos dos comentários do ex-jogador.

Corinthians fora das competições internacionais

Com o resultado, o Timão não tem mais competições internacionais para disputar nesta temporada. Afinal, no começo do ano, a equipe caiu ainda na fase preliminar da Libertadores, ao ser eliminado da Libertadores. Agora, o Corinthians sequer conseguiu avançar para os playoffs da Copa Sul-Americana.

Afinal, o Alvinegro terminou a Sul-Americana na terceira colocação do Grupo C, com oito pontos, conquistados em duas vitórias, dois empates e duas derrotas. O time ficou atrás do Huracán, com 14 pontos, e América de Cali, também com oito, mas melhor em critério de desempate.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.