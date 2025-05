Hugo Souza fala em ‘momento de cobrança’ após eliminação do Corinthians

O Corinthians está fora da Copa Sul-Americana. Na noite desta terça-feira (27), o Timão perdeu para os reservas do Huracán, por 1 a 0, e com o outro resultado do grupo, acabou sendo eliminado da competição continental ainda na fase de grupos.

Para o goleiro Hugo Souza, a equipe conseguiu fazer um bom primeiro tempo e faltou capricho para criar oportunidades. Entretanto, na etapa final, o time entrou desatento, tomou um gol logo no começo no primeiro minuto, em um vacilo que, no olhar do arqueiro, não pode acontecer em uma partida decisiva.