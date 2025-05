Grêmio x Sportivo Luqueño: onde assistir, escalações e arbitragem

Imortal centraliza esforços para assumir a liderança do Grupo D da Sul-Americana e assegurar vaga nas oitavas de final

O Grêmio encara o Sportivo Luqueño nesta quinta-feira (29), às 19h (de Brasília), na Arena. Apesar de cenário favorável, o Grêmio encara o duelo pela sexta e última rodada do Grupo D da Sul-Americana como um confronto decisivo. Isso porque o Tricolor gaúcho ainda tem chances de assumir a liderança e carimbar a classificação para as oitavas de final do torneio.

Onde assistir

A partida terá a transmissão da ESPN, na TV fechada, e no serviço de streaming Disney+.